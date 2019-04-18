Taktik antrenmanın özel konukları

Antalyaspor'un, Akhisarspor karşılaması antrenmanlarına, Aksu Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri sürpriz ziyaret yaptı.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 29'uncu haftasında Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından beşe iki oyunu ile devam eden antrenman taktik ağırlıklı bir çalışma ile devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Akhisar maçında uygulanacak taktik denendi. Antrenman şut çalışması ile sona erdi. Antalyaspor, yarın saat 14.30'da yapacağı antrenmanın ardından Akhisar deplasmanı için hareket edecek.

Antalyaspor'un bugünkü antrenmanının özel konukları vardı. Aksu Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek antrenman öncesi teknik heyet ve futbolculara tatlı ikram etti, kendi yaptıkları el işlemesi Antalyaspor logosu hediye etti. Antrenmanın sonunda da Özel Kırmızı Çizgi Okulları'nın öğrencileri de futbolcular ve teknik heyete başarı dileklerini ileterek günün anısına imza alıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antrenmana ayrıca sinema sanatçısı Coşkun Göğen de gelerek teknik ekip ve futbolculara hem Akhisar maçında, hem de gelecek haftalarda başarı dileklerini ileterek hatıra fotoğrafı çektirdi. Coşkun Göğen'in esprileri ve sıcak tavırları futbolcuları kahkahaya boğdu.