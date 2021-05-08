Talasemi hastalarından kan bağışı çağrısı

Dr. Hüseyin Lakadamyalı ” 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü” kapsamında hastanede tedavileri devam eden talasemi hastalarıyla bir araya geldi. Talasemi hastaları ziyaret esnasında vatandaşlara seslenerek kan bağışı çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Lakadamyalı, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Tıp Fakültesi Hematoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Karakuş ile bir araya gelerek Talasemi Ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hastaların son durumu hakkında bilgi alan Başhekim Lakadamyalı onların sorularını ve önerilerini dinledi.

Hastalık hakkında bilgi veren Doç. Dr. Karakuş, Akdeniz Anemisi olarak da bilinen Talesemi hastalığının dünyada en sık görülen, erken yapılan testlerle önlem alınabilen kalıtsal bir kan hastalığı olduğunun altını çizdi.

Evlilik öncesi kan sayımları kontrolüyle, taşıyıcıların tespit edilmesi ve bilgilendirilmesiyle sıklığın azaltılabileceğini kaydeden Karakuş, " Anne ve babadan çocuğa geçen, 3 - 4 aylıkken başlayan, sürekli kan nakli gerektiren ciddi bir kan hastalığıdır. Hastada görülen belirtiler; halsizlik, solgunluk, iştahsızlık, huzursuzluk, karaciğer- dalak büyümesi sonucu karın şişliği, sık sık ateşlenme, kafa kemiğinden başlayarak kemiklerde değişiklik görülmektedir“sözlerine yer verdi.

Talasemi Ünitesinde 33 hastaya hizmet verdiklerini aktaran Volkan Karakuş ” Daha önce hastalarımız 15-21-30 günde bir, Eritrosdit süspansiyonu transfüzyonu için Antalya'ya gitmek zorunda kalıyordu. Artık hastalarımız bünyemizde 1 Hematoloji Uzmanı, 1 Asistan Doktor, 2 hemşire ile tedavi, izlem ve transfüzyon hizmetlerini almaya başladılar” dedi.

"En büyük sıkıntı kan"

6 aylık bebekken Talasemi teşhisi konulan Öğretmen Habibe Kaya “ 3 haftada bir kan alıyorum. Tedavim için daha önce Antalya'ya gitmek zorunda kalıyordum. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Talesemi Merkezinin açılmasıyla birlikte tedavime burada devam etmeye başladım. Alanya'da böyle bir birimin hizmet vermesi bizler için büyük kolaylık sağladı. Kontrollerimiz zamanında ve yerinde takip ediliyor. Talasemi hastalarının en büyük sıkıntısı “kan.” Bu yüzden vatandaşlardan tek isteğimiz Kızılay'a kan bağışında bulunmaları ve bizlere destek olmalarıdır” dedi.

"Zorluklar yaşadım"

3 aylıkken tanısı konan 32 yaşındaki Ayşe Adıgüzel yaşadığı zorlukları dile getirdi. Adıgüzel ” Üniversiteyi okurken başka şehirlerde tedavi görmek zorunda kaldım ve birçok zorlukla karşılaştım. Yaşadığım yerde tedavimi olabilmek ise büyük rahatlık ve mutluluk. Verilen hizmetlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum “diye konuştu.