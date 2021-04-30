Tam kapanma denetiminde 2 kilometrelik araç kuyruğu

17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Antalya'da sıklaşan denetimler kilometrelerce uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Artan korona virüs vakaları ile birlikte gelen tam kapanma ek önlemleri de birbiri ardına getirdi. 17 günlük tam kapanma öncesi Antalya'da birçok caddede polis, denetimler yaptı. Yapılan denetimler çoğu yerde 2 kilometrelik araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. Şehrin önemli noktalarında vatandaşlara izin belgesi denetimi yapan polis ekipleri, kısıtlama döneminde çalışan toplu taşıma araçlarında da maske, mesafe kontrolü yaptı. Denetim olduğunu gören bazı araç sürüleri ise yoğun trafikte geri geri giderek kaçmaya çalıştı.