Tamince: "Antalya'da turizm yapanların çoğu inşaat firmaları"

Rixos Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Antalya'da turizm yapanların çoğunun inşaat firmaları olduğunu ve bunların da otelciliği ikinci bir iş olarak yaptıklarını söyledi. Otelcilikte farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Tamince, "Antalya benim sevdam. Bu şehirde büyüdüm" dedi.

Yörük Sanayici İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) Mayıs ayı üye toplantısına konuşmacı olarak katılan Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, ''Başarılı Bir Marka için Küresel Vizyon'' konusu ile hayat hikayesini anlattı. İş yaşamına halı satarak, emlakçılık ve inşaat ile mücevherat işleri yaparak başladığını anlatan Tamince, ''Antalya benim sevdam. Bu şehirde büyüdüm. Halıcılık yaptım, inşaat ve emlakçılık yaptım. Kaleiçi, Belek ve Kadriye'de Antalya'nın her yerinde anılarım var. Bu şehre borcum olduğunu düşünüyorum. Dünyanın her yerini geziyorum. Yılda 250 kez uçuyorum. Antalya gibi şehir yok'' dedi.

Her şeye hayallerle başladığını anlatan Tamince, yıllar önce arkadaşlarıyla buluştuklarında parayı nereden bulacakları konusunda tartıştıklarını söyledi. Hayallerinin cebindeki parayla sınırlı olmadığını ifade eden Tamince, ''Doğru hayalle doğru bir ekiple ve doğru bir strateji ile parayı buluyorsunuz. Hayalle başladığım otelcilikte dünyada söz sahibi oldum'' diye konuştu.

İlk otel inşaatına nasıl başladığını anlatan Fettah Tamince şöyle devam etti.

''2000'li yıllarda konut alıp satıyordum. Bir yandan da mücevherat işi yapıyordum. Bir müşterim denize sıfır villa almak istiyordu. Ben denize sıfır villa yok dedim. Kaba inşaatı olan bir otel var. Bunu alıp tamamladık. 2000 Mayıs ayında oteli tamamlayarak açtık. Para kazanmaya başladık. Önemli olan müşterinin ne istediğini anlamaktır. Otel açılışına mücevher işi yapan yabancı müşterilerimizi de davet ettik. Hem otelde hizmet sattık hem de mücevher sattık.''

"Turizm yapanların çoğu inşaat müteahhidi"

Antalya'da turizm yapanların çoğunun inşaat firmaları olduğunu ve bunların da otelciliği ikinci bir iş olarak yaptıklarını vurgulayan Fettah Tamince, otelcilikte farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti. Otelciliği sevdiğini ve kendisi için birinci mesele haline getirdiğini anlatan Tamince, şöyle konuştu:

''Ben otelciliği iyi yaparım, başarılı olurum diye kolları sıvadım. Bu alanda rekabette çok büyük açık vardı. İkinci tesisimizi Belek'te yaptık. Belek o zamanlar yeni yeni gelişiyordu. Belek'te Rixos'u açtık. Oteller o zamanlar tur operatörlerine bağımlı idi. Rusları getirmek için bu ülkeye gittim. 3 ay Rusya'da kaldım. Oteli de 8 ayda tamamladık. Çok başarılı PİAR ve pazarlama yaptık. Ama otelin havuzları tamamlanmamıştı. Yöneticilerimiz havuzun 2-3 gün içinde anca dolabileceğini söylüyordu. Hemen çare buldum. Bölgeden 18 itfaiye aracı ile havuzları doldurduk. Rus müşteriler otelin tamamlanmadığı için rahatsız olmaya başladı. Balkonlarda korkuluklar bile yoktu. Rusya'nın en seçkin iş dünyasından müşteriler vardı. Onları ikna ettik. Rusya'nın en ünlü isimleri olan ilk 20'deki sanatçılarını getirdik. O gün beklentilerin üzerinde para kazandık."

Üçüncü oteli Bodrum'da yapmak istediklerini ifade eden Tamince, arsayı satın almak için Eren Holding'in sahibi Ahmet Eren'le pazarlık yaptığını anımsatarak, "Arsayı alacak para yoktu. Ahmet Eren beye oteli yapmak için de parayı da siz vereceksiniz dedim. Şaşırdı. İkna ettim. Hem arsayı aldım hem de sermaye aldım" dedi.

Yavaş yavaş otel zinciri olmaya başladıklarını belirten Fettah Tamince Tamince, o dönemde Türkiye'de de turizmin büyüdüğünü kaydetti. Dünyanın çok ünlü mücevher firmasının Türkiye distribütörlüğünü de yaptığını dile getiren Tamince, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Bu firma temsilcilerinden marka nasıl olur, nasıl yapılır, marka nasıl geliştirilir bunları öğrendim. Öncelikle Türkiye'de marka olabilir miyiz diye çalıştık. Nasıl büyürüz diye planlamalar yaptık. Bankalarla, kurumsal sermaye şirketleriyle stratejik ortaklık yapabilir miyiz diye düşündük. Kendi şehrinde, kendi ülkende marka olamıyorsanız dışarıda da marka olamıyorsunuz. Büyük bankalara ulaşmak zorundasınız. Önce Türkiye'de kendinizi, vizyonunuzu ortaya koymak zorundasınız."

Fettah Tamince, 2004-2005 yılında Belek'te Rixos Premium olmak üzere Ukrayna ve Kazakistan'da 3 yeni tesis açtıklarını ve yurt dışında çok zorlandıklarına dikkat çekti. Kazakistan ve Belek'teki Rixos Premium'un açılışının dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Devlet Başkanı tarafından yapıldığını anımsatan Tamince, ''Otellerimizin iki devlet başkanı tarafından açılması bizim için büyük motivasyon oldu. Bu tesislerle birlikte dünyaya açılmayı hedefledik" dedi.

Dubai'de 250-300 dolara oda satılıyor

Belek'te 2005 yılında 80-100 dolara oda satılırken Dubai'de 250-300 dolara oda satışı yapıldığına dikkat çeken Tamince, Rixos Premium Otel ile Türkiye'de de yüksek fiyattan oda satışına başladıklarını kaydetti. Fettah Tamince, konuşmasını şöyle sürdürdü.

"Rixos Premium ile 320 dolara oda satışını yakaladık. Bu Türk turizmi için dönüm noktası oldu. Yurt dışından gelen büyük sermayeli müşterilerimiz Rixos Premium Oteli gibi kendi ülkelerinde de olmaları gerektiğini söylüyordu. Dubai'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde İnat ve inançla Rixos'un bayrağını Dubai'de dalgalandıralım dedik. Tesisi açtık.Büyük serüvenler yaşadık. Dubai'de yaptığımız yatırımla hem markalaştık hem de yeni yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Mısır'da Hırvatistan'da, İsviçre'de tesisler açtık.''

"Accor'la evlendik"

Büyümenin gerçekten zor olduğunu vurgulayan Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Tamince 3 yıl önce stratejik ortak bulmak için arayışlara girdiğini ifade etti. Yabancıların Türkiye'de birçok marka ve tesisi satın aldığını ancak büyütmediğini anlatan Tamince, şöyle konuştu:

"Rixos'un hisselerinin tamamını satmak istemedik. 1 milyon müşterimiz 14 bin kaliteli çalışan altyapımız var dedik. 2025'te 100 tesise ulaşalım dedik. Bu nedenle Fransız Accor firması ile yüzde 50, yüzde 50 ortaklık kurduk. Dünyanın otelcilikte en büyük firmalarından Accor ile evlendik. Rixos'u büyütüyoruz."

İstanbul geceleri ve Türkçe talimatı

Dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyette bulunan Rixos otelleri yöneticilerine talimat verdiğini vurgulayan Tamince, ''Bizim otellerimizde haftada bir Perşembe günleri İstanbul Geceleri yapılıyor. Türk kültürünü ve geleneklerini tanıtıyoruz. Otel çalışanlarımızdan Türkçe öğrenmelerini istedik'' diye konuştu.

Markalaşma konusunda görüşlerini açıklayan Tamince sözlerini şöyle sürdürdü.

"Doğru bir ürün, doğru strateji, doğru çalışma arkadaşları önemli. Bir marka lidersiz olmaz. Kendi markamızı kendi işimizi küçümsememeliyiz. Marka lideri görünür olmalı. İşinizi, vizyonunuzu kentinize göre, ülkenize göre değil, dünyaya göre yapmalı. İletişime önem vermeli. İletişim marka liderinin en önemli hareketidir. Kadro ve çalışma azmi önemli. Markaları kültürler doğuruyor. Markalar güçlü kültürlere aittir. Antalya'nın kültürü çok büyük. Antalya turizmde dünyada önemli çok büyük destinasyon. Antalya çok büyük marka, ama dünyada büyük bir algıya sahip değil. Yurt dışında, Türkiye'de turizmci denilince ilk akla ben geliyorum."

The Land of Legends 5-6 ülkede kurulacak

Antalya'nın Kadriye beldesinde kurduğu The Land of Legedns tesislerini hayatının en büyük yatırımı olarak gördüğünü anlatan Fettah Tamince, dünyada birçok yatırımcı, bu yatırımı kendi ülkelerinde görmek istediğini kaydetti. 5-6 ülke yatırımcısı ile görüştüklerini, 3 ülkede ise el sıkıştıklarını vurgulayan Tamince, "Hedefimiz The Land of Legends yatırımı dünyada yaygınlaştırmak. Disneyland'dan daha büyük marka haline getirmek. Bu tesisi 5-6 ülkede yapmayı hedefliyoruz. Üç ülkedeki yatırımcı ile el sıkıştık. Şimdilik bunların isimlerini açıklamıyoruz. İleri günlerde bunu paylaşabiliriz. The Land of Legends da marka olacak. Bu hayatımın en büyük yatırımı olacak" dedi.

Fettah Tamince, konuşmasının ardından YÖRSiAD'ın yeni üyelerine rozet taktı. YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege de Tamince'ye plaket takdim etti.