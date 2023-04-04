Tamir ederken paradan ve zamanan tasarruf ediyor

Bu işlemler belediye bütçesine büyük oranda tasarruf sağlarken, arızalara hızlı müdahalede bulunulması da temel hizmetlerin kesintisiz devamını sağlıyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelindeki rutin hizmetlerin yanı sıra, bu hizmetleri en düşük maliyetle gerçekleştirmek için de çalışmalar yapıyor. Bu çerçevede, belediye filosunda yer alan iş makineleri ve diğer araçların bakımı da dışarıdan hizmet almak yerine, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki bakım-onarım atölyesinde yapılıyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in talimatlarıyla yeni ekipmanlarla güçlendirilen atölyede dev dozerlerden ekskavatöre, kamyon ve tankerlerden kamyonlara kadar farklı modellerde iş makinesi ve araçların her türlü tamir işlemleri yapılıyor. Bakım onarım atölyesinde belediye personeli tarafından yapılan bu işlemler, vatandaşın vergileriyle oluşan belediye bütçesine de önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.

Tamir ve bakımları personel yapıyor

Vatandaşın vergileriyle oluşan belediye bütçesini kullanırken ince eleyip sık dokuduklarının altını çizen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘'Konyaaltı'na yapacağımız her hizmeti maliyet hesabı yaparak gerçekleştiriyoruz. Hizmetlerimizin kesintiye uğramaması ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz'' dedi. Araç bakım onarım atölyesinden sorumlu personel ise, belediye bünyesinde yer alan en küçük araçtan, dev dozerlere kadar bütün araçların bakım ve onarımını bu atölyede yapabildiklerini ifade etti. Atölyede, rot balans makineleri, liftler, lastik onarım bölümü ve kaynak atölyelerin yer aldığını ve burada yapılan çalışmanın dışarıdan alınan hizmete göre çok daha ucuz olduğunu belirten atölye sorumlusu, atölye personelinin motor bakımını dahi yapacak yeterlilikte olduğunu aktardı.