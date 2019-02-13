Tamir sonrası patlayan lastik iki kişinin ayaklarını yerden kesti

Antalya'da, bir lastik bakım ve tamir atölyesinde patlayan lastik, 2 kişinin ayaklarını yerden kesti. Patlamanın şiddetiyle 2 tamircinin sarsılarak düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Aksu ilçesi sanayi sitesinde, lastik tamiri ve rot-balans ayarı yapılan iş yerinde meydana geldi. İş yerine sabah saatlerinde gelen bir kamyon sürücüsü patlayan lastiğinin değiştirilmesini istedi. İş yeri sahibi Emrah Duran ve çalışanı lastiği değiştirmek için söktüğü zaman lastiğin eski olduğunu ve kullanılmasının doğru olmadığını kamyon sürücüsüne iletti. Bu uyarıya rağmen kamyon sürücüsü lastiğinin yapılmasını istedi. Tamir edilen lastik, araca takılmak üzereyken 5 kişinin ortasında bir anda patladı. Patlamanın şiddetiyle bir kişi yere düştü, iş yeri çalışanı ise arkaya savruldu. Olayda 2 kişi hafif yaralandı.

"Biz kendisine lastiğinin eski olduğunu söyledik"

Yaşadıklarını anlatan 16 yıllık lastik tamirciliği yapan ve iş yeri sahibi Emrah Duran, "Kamyoncu geldi, lastiğinin patlak olduğunu söyledi. Biz kendisine lastiğinin eski olduğunu söyledik. Buna rağmen değiştirmemizi istedi. Biz de denileni yaptık. Lastiği tamir ettik. Havasını bastık. O esnada lastik gümledi. Elemanıma ve lastik sahibine ciddi zararlar verebilirdi. Ama ufak sıyrıklar ile atlattık" dedi.

"Ölümle sonuçlanabilirdi"

Bir daha çatlak lastik tamiri yapmayı düşünmediğini belirten Duran, "Bu yolda olsaydı daha kötü sonuçlar ortaya çıkardı. Herkes bindiği lastiklere özen göstersin. İş sağlığı açısından kamyonet türü lastik değişimlerinde lastik sahiplerinin alandan uzak durması gerekir. Ömrünü tamamlamış lastiğe yama yapmanın bir anlamı yok. Bu sırada benim çalışanım lastiğin çok yakınında olsaydı bu ölüm ile sonuçlanabilirdi. Lastik tamiri esnasında müşterilerin bizden uzak durması gerekir" ifadelerini kullandı.

O anlar ise iş yeri güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, 5 kişinin, hava basılan midibüs tekerinin etrafında sohbet ettiği görülüyor. Birkaç saniye içinde lastik patlarken, patlamanın şiddetiyle 2 tamircinin ayakları yerden kesiliyor. Tamircilerden biri, düşerken, diğeri ise ayakta kalmaya çalışıyor. Midibüsü tamir için getiren 3 kişinin panik anları da kameraya yansıyor.