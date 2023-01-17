Tamirden çıkan otomobil seyir halindeyken alev aldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tamirden çıkan seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 NR 296 plakalı otomobil, sahibi tarafından Gazipaşa Sanayi Sitesinde bulunan oto tamircisine teslim edildi. Tamirden çıkan otomobili denemek isteyen tamirci, otomobille sanayi istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halindeyken otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Araçtan inen tamirci, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Trafik güvenliği nedeniyle iterek yoldan kaldırılan otomobil, yeniden sanayiye götürüldü. Araç sahibinin tamirciden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.