Tanıtımda haziran sürprizi

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı yetkilileri Moskova Fuarı'nda temas kurduğu sürpriz yarışma programının yapımcılarını Alanya'da ağırladı. Milyonlarca kişiye ulaşan macera türü yarışma programının bir bölümü Alanya'da çekildi. ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, firmayla yapılan anlaşma gereği macera türü yarışma programının şimdilik sürpriz olarak kalacağını söyledi.

Daha önce ünlü sanatçılara Alanya'da klip çektiren vakfın yetkilileri bu sefer de Rus dili konuşulan ülkelerde reyting rekorları kıran bir yarışma programının Alanya'da çekilmesini sağladı. Moskovalı yapım firmasının tamamladığı çekimler haziran ayında gösterime girecek. Firmayla yapılan anlaşma gereği macera türü yarışma programının şimdilik sürpriz olarak kalacağını duyuran ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Görüşmeler mart ayında Uluslararası Moskova Turizm Fuarı'nda yapılmıştı. Program Rus dili konuşulan ülkelerde çok popüler. Alanya çekimleri esnasında da bunu gözlemledik. TV'de gösterilen programın bölümleri sadece Youtube sayfasında 622 milyon 150 bin görüntüleme almış. Bu yarışma üzerinden Alanya'nın görüntülerini ve eğlenceli yaşam tarzını milyonlarca kişiye ulaştıracağız. Şimdilik protokol gereği açıklamadığımız programın adını TV'de yayınlanmasının ardından duyuracağız” dedi.