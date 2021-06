Tanju Çolak'tan carettalara destek

Tanju Çolak Akademisi kampı için Manavgat'ta bulunan eski gol kralı Tanju Çolak, Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği'ne (DEKAFOK) destek olmak amacıyla akademideki genç futbolcularla birlikte Boğaz mevkiinde bulunan Mendirek sahiline gitti.

Tanju Çolak ve Spor Akademisinde bulunan sporcuları karşılayan DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, onlara dernek olarak yapmış oldukları çalışmalar ve carettalar hakkında bilgi verdi. Akyol, bir gün oğluyla beraber Mendirek bölgesinde gezerken, bir araç tarafından ezilmiş caretta kaplumbağası gördüklerini, oğlunun ‘anne onlara sahip çıkmamız, onları korumamız lazım' demesi üzerine bu işe soyunduğunu söyledi.

“Onlara her türlü güzelliği sunmamız lazım”

Doğada her canlının olduğu gibi carettaların da yaşam hakkı olduğunu belirten Tanju Çolak, “Verdiği savaştan, mücadeleden dolayı Seher Hanımı kutluyoruz ve yanında olduğumuzu deklare etmek istiyoruz. Her zaman ona sahip çıkalım destek olalım onlar da birer canlıdır o canlıları da sahiplenmemiz lazım onların her türlü yaşam alanlarına girmememiz, her türlü güzelliği sunmamız lazım. Nasıl biz hayatta olabilmek için burada nefes alabiliyorsak onların da hakkı diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.