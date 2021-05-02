Tapu işlemleri kısa sürede halledilebilecek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Tapu ve Kadastro Antalya Bölge Müdürlüğü'yle imzalanan protokolle artık emlak rayiç bedelini öğrenmek için belediye gelme zorunluluğunun kalktığını belirterek, “Komşularımız tapu işlemlerini çok kısa sürede, zahmet çekmeden gerçekleştirebilecek” dedi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi ve Tapu ve Kadastro Antalya Bölge Müdürlüğü arasında ‘Emlak Rayiç Bedellerinin Elektronik Ortamda Paylaşımı' protokolü imzalandı. Protokol imza töreninde Belediye Başkanı Uysal, Bölge Müdürü Funda Aydın Seymen'in yanı sıra Muratpaşa Tapu Müdürü Acar yer aldı. Bölge Müdürü Seymen, imzalanan protokolle Muratpaşa Belediyesi'nin emlak rayiç bedellerinin elektronik ortamda paylaşıma açtığını belirterek, “Böylelikle vatandaşlarımızın tapu işlemleri seri, hızlı bir biçimde tamamlanacak” dedi. Başkan Uysal ise Muratpaşa emlak rayiç bedellerinin artık tapu idaresinden doğrudan öğrenilebileceğini belirterek, “Komşularımız tapu işlemlerini çok kısa sürede, zahmet çekmeden gerçekleştirebilecek” dedi.