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Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün 176. Yılı Aksu'da kutlandı

“Defterhane-i Amire Kalemi” adıyla 1847 tarihinde bugün kurulmuş olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 176.

“Defterhane-i Amire Kalemi” adıyla 1847 tarihinde bugün kurulmuş olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 176. kuruluş yıldönümü Aksu'da kutlandı.


Kuruluş yıldönümü nedeniyle Aksu Belediyesi, Aksu İlçe Tapu Müdürü Atilla Atalay ve kurum personeliyle bir araya geldi. Yıldönümlerini kutlayan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin şunları söyledi: “Geçmişten Geleceğe Mülkiyetin Garantisi, Türkiye'nin köklü ve en önemli kuruluşlarından biri Tapu ve Kadastro Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Aksu İlçe Tapu Müdürümüz Atilla Atalay ve kurum personellerimize ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diliyoruz.”

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