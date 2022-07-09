Tapulu arazilerinde kenevir yetiştiren şüpheliler yakalandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tapulu arazilerinde kenevir yetiştirdikleri tespit edilen 2 şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yürüttü. Dağbeli Mahallesi'nde H.G. ve A.G. isimli şahısların, tapulu arazilerinde kenevir bitkisi yetiştirdikleri bilgisinin alınması üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Dağbeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince harekete geçildi. Araştırma sonucunda şahısların tapulu arazisinde yapılan kontrolde, 55 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasadışı kenevir ekimi suçundan adli işlemlere başlandığı bildirildi.