Tarihçi -Yazar Prof.Dr. Şimşirgil okurlarıyla buluşacak

Dr.Ahmet şimşirgil, Kepez 2. Kitap Fuarında okurlarıyla buluşacak.

Kepez Belediyesi'nin bu yıl 2'sini düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı kapılarını açıyor. Fuara bu yıl 251 yayınevi ve150 yazarın katılması bekleniyor. Fuar, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 8 Mart Cuma saat 11.00'da kapılarını kitapseverlere açarken resmi açılışı da aynı gün saat 14.30'da yapılacak. Fuarda 40 söyleşi yer alacak.

Ünlü Tarihçi-Yazar Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil'de fuar kapsamında okurlarıyla buluşacak. 10 Mart Pazar günü fuar alanında söyleşiye katılacak olan Prof.Dr.Şimşirgil, aynı gün saat 14:00-16:00 saatleri arasında kitaplarını imzalayacak.