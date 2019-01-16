Tarihi arkalarına alıp geleceğe selfie yaptılar

Antalya Müzesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, ‘Müzede Selfie Günü' kapsamında kültürel mirasların önünde selfie yaptı. Bin kişinin katıldığı günde, vatandaşlar çektikleri selfieleri sosyal medya hesaplarından çeşitli etiketlerle paylaştı.

Müzelere ve kültürel miraslara olan ilginin arttırılması için düzenlenen ‘Müzede Selfie Günü' etkinliği, birçok ülkede kutlandığı gibi Türkiye'den de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müzede dünya ile eş zamanlı olarak kutlanıyor. Bin kişinin katıldığı selfie gününde vatandaşlar selfieler yaparak, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'16 Ocak Müzede Selfie Günü'nün Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından resmi olarak yayınlanan bir gün olduğunu belirten Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, 300'ü aşkın müze ve ören yerlerinin de bu kapsamda yer aldığını kaydetti. Girişleri arttırmak ve müze sevgisini insanlara yerleştirmek adına böyle bir gün düzenlendiğini altını çizen Ege, "Çocukları da görüyoruz burada. Gerçekten duygulandığım bir gün. Birçok organizasyon yaptık ama ATAV olarak ‘nasıl bir etkinlikle insanları buraya çekebiliriz?' diye düşündüğümüzde hemen Antalya'nın yelten tarhanası çok ünlüdür. Bu soğuk havalarda çok güzel gideceğini düşündük. Gişeden giriş yapan ziyaretçilerimize tarhana ikram ettik" dedi.

Çektikleri fotoğrafları paylaşırken hashtaglerin sonuna ATAV'ı etiketleyen vatandaşları hediye beklediğini ifade eden Ege, "Antalya Tanıtım Vakfımızın Müze Shop'da satışta olan yayınlardan 5 tane hediye edeceğiz. 5 tane güzel selfieyi seçeceğiz. Bu yayınlardan ücretsiz hediye olarak sunacağız" ifadelerini kullandı.

Müzenin yolunu bilmeyen vatandaşların selfie günü için müzeye geldiğini belirten Ege, bu tarz aktivitelerle vatandaşların müzelere olan ilgisini yakalamaya devam edeceklerini vurguladı.

Selfielerin ardından Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları salondaki vatandaşlara, 'Seslerin Büyüsü' isimli mini konser verdi.