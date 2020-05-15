Tarihi camide özgün süslemeler bulundu

Antalya'da Tekeli Mehmet Paşa Camii'ndeki restorasyon çalışmaları sırasında özgün süslemeler bulundu. Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, kazı sonrası açığa çıkarılan avludaki mozaiklerin restorasyon sonrasında caminin önemli bir ziyaret mekanı olacağını gösterdiğini belirtirken, kentin simgelerinden Şehzade Korkut Camii'ni (Kesik Minare) de yıl sonunda ibate açmayı hedeflediklerini kaydetti.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, ‘Vakıf Haftası' dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli etkinliklerle haftayı kutladıklarını söyleyen Coşar, bu yıl Covid-19 nedeniyle kutlamaları sosyal medyadan yaptıklarını belirtti.

Vakıflar olarak Antalya, Burdur ve Isparta illerinde muhtaç, yetim, öksüz ve engellilere maaş bağladıklarını söyleyen Coşar, her ay 775 aileye düzenli kuru gıda paketi dağıtıldığını, 789 öğrenciye ise eğitim bursu verildiğini dile getirdi.

Vakıf kültür varlıkları hakkında bilgi veren Coşar, Yivli Minare'nin, Mevlevihane'nin, Mehmet Efendi Türbesi'nin, Muratpaşa Cami'nin, Saat Kulesi'nin, Şehzade Korkut Camii'nin (Kesik Minare) vakıf eseri olduğunu ve bu eserlerin kent için önemli simgeler haline geldiğini vurguladı. Coşar, son 4 yıllık süreçte esaslı onarım, basit onarım ve proje işlerinden oluşan 90 adet çalışmanın bir kısmının bitirildiğini, bir kısmının ise hala devam ettiği kaydetti. Coşar, “Antalya Elmalı Abdal Musa Türbesi'ni bitirdik. Demre Üçağız Kale Camii, Korkuteli Alaaddin Camii, Kaş Kasaba Nasreddin Camii, Isparta Beylikler Dönemi Uluborlu Abdürrahim Camii, 8 asırlık Isparta Eğirdir Dündarbey Medresesi, Eğirdir Barla Çeşnigir Sinan Paşa Camii'nin restorasyonlarını bitirdik” diye konuştu.

"Kesik Minare yıl sonunda ibadete açılabilir"

Şehzade Korkut Camii'ndeki restorasyon çalışmalarının devam ettiğini aktaran Coşar, “Yıl sonuna ibadete açmayı hedefliyoruz. Orası zor bir eserdi. Türkiye'de yürütülen en önemli restorasyon faaliyeti. Kendi içinde 7 dönem var ve biz bunu yaşatmak zorundaydık. Oraya girdiğimizde 7 dönemi görebileceğiz. Onları kapatmadık. Korumacı yaklaştık. Türkiye'de bu kadar koruyan restorasyon çalışması yok, çünkü araştırıyorum. Burada çok güzel işler çıktı. Restorasyon ilkelerine tamamen uyduk. Ne kadar zor iş olduğunu başlayınca anladık. İçindeki sıvalar, harçlar toprak vaziyetine gelmiş” dedi.

"Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde özgün motifler bulundu"

Tekeli Mehmet Paşa Camii'nin son durumu hakkında da bilgi veren Coşar, “Özgün süslemelere rastladık. Bunlar tamamen sıvayla kapalıydı. Sıva altında kalan iki çini alınlık, kubbelerdeki özgün motifler, müezzin mahfilinde boya altında kalan kalem işleri, harimdeki beton hatıl altında ortaya çıkarılan tuğla zemin, kazı sonrası açığa çıkarılan avludaki mozaikler restorasyon sonrasında caminin önemli bir ziyaret mekanı olacağını gösteriyor. Biz özgün süslemeleri cam çerçeveye alıp koruyacağız” şeklinde konuştu.

Yivli Minare'de medrese kapısının ortaya çıkması için kazı çalışmalarının yapıldığını aktaran Coşar, “Medresenin eski izleri ortaya çıktı, özgün izleri yakaladık. Çevre düzenlemesi, şadırvan ve imamevi yapacağız. Burada o kadar çok büyük ağaçlar vardı ki, yapıyı mahvetmiş. Kökleri medresenin temellerini berbat etmiş. Biz bu ağaçları kestik ve eser ortaya çıktı” dedi.

Coşar, Antalya, Isparta ve Burdur'da toplamda 19 eserin restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, bu yıl 10 tarihi eserin daha ihaleye çıkacağını ve çalışmaların başlayacağını söyledi.