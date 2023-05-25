Tarihi eser operasyonunda 3 tutuklama, 1 şüpheliye adli kontrol

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda 3 kişi tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Manavgat İlçe Jandarma ve Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 adet kafa figürü ve 1 adet insan figürü olmak üzere 6 adet tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli yakalanmıştı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili olarak yakalayarak gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Ali Sülek, Barış Sülek ve İsmail Güler tutuklanarak Ilıca Cezaevine gönderilirken, A. H. A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.