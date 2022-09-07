Tarihi Kaleiçi surları temizleniyor

Çalışmalar bünyesinde surların önünde bulunan park alanı da yenilenecek.

Kaleiçi, dar sokaklarının keşfetme duygusunu tetiklediği, farklı rotalarda Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlıya uzanan bir tarihin izinin sürüldüğü, kentin geleneksel mimarisiyle dünya mutfağının en sıra dışı örneklerinin bir araya geldiği Antalya'nın tarihi kent merkezi olarak biliniyor. 1984'te Uluslararası Turizm Yazarları Birliği (FİJET) tarafından verilen ‘Altın Elma' turizm ödülünün sahibi olan yaşayan antik kent, Antalya'yı dünyanın sayılı turizm destinasyonları arasında yer almasını sağlayan kitle turizminin etkisi ve daha birçok nedenle bir dönem neşesini kaybetti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da yeni yerler, kültürler ve insanlar keşfetme duygusuyla hareket eden, kentin içine yayılan, alışverişin esnaftan yapıldığı turizmi geliştirmek için bir metodoloji içinde yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. 2014'te Kaleiçi'ni merkeze alarak çalışmalara başladıklarını belirten Uysal, “Kaleiçi'nde 11 esnaf toplantısı yaptık. İşletmeleri, 2-3 yıl içinde ruhsatlı hale getirdik. Antalya Kültür ve Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan izinleri alarak ‘sarı çizgi' uygulamasını hayata geçirdik. Her işletmenin kapasitene bağlı olarak Kaleiçi sokaklarına ticari hayatın devam etmesini sağladık” ifadelerini kullandı.

Kaleiçi'nde bu çalışmaları gerçekleştirirken Başkan Uysal, Berlin, Moskova gibi dünyanın önemli turizm fuarlarında da yaşayan antik kentin tanıtımını yaptıklarını söyledi. Bu süreçte diğer kurum ve kuruluşlardan da destek aldıklarını dile getiren bu çalışmaların sonucunda bugün Kaleiçi'nde 12 ay turizm yapılabildiğine dikkat çekti. Kaleiçi'nde gerçekleştirilen çalışmaların Antalya'nın geleceğinin doğru planlanması adına atılmış adımlar olduğunu dile getiren Uysal, bu yıl 13-16 Ekim tarihlerinde 7'ncisi yapılacak Kaleiçi Old Town Festivali'nin de bunun en önemli parçası olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 50 kentin katılacağı festival hazırlıklarını sürdürürken, Kaleiçi'nin tarihi Üç Kapılara uzanan surlarında temizlik çalışmasına da başladı. Çalışma, Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izniyle gerçekleştiriliyor. Çalışmalar bünyesinde surların önünde bulunan park alanı da yenilenecek. Çalışmalar, Kaleiçi Old Town Festivali öncesi tamamlanacak.