Tarihi Kaleiçi'nde metruk binada yangın

Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde metruk binada çıkan yangın devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın en önemli tarihi ve turistik mekanlarından olan tarihi Kaleiçi semtinde bulunan metruk bir binada saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı tarihi evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman çökmeler yaşandığı bildirildi.