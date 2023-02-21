Tarihi Kaleiçi'ndeki işgalci otelin tahliyesi gerçekleştirildi

Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına ait 11 odalı bir otelin, Antalya 4. İdare Mahkemesinin kararı sonrası tahliyesi sağlandı. Bina, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ve Turizm Danışma Bürosu olarak hizmet verecek.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, tesiste işgalci olarak bulunan Türkevi Otel yetkililerine yapılan tebligatlara rağmen binanın boşaltılmaması ve işgali uzatabilmek adına tesisin hileli olarak devredildiği ileri sürüldü. Bunun üzerine bugün tesiste tahliye işlemi gerçekleştirildi. Tahliye işleminde polis güvenlik önlemleri alırken, içerideki eşyalar otel personeli tarafından taşındı. Geçtiğimiz günlerde tespit için binaya gidildiğinde ise otel yetkilileri tarafından müdürlük bilgisi dışında 32 afetzedenin yerleştirildiği tespit edildi. Afetzedeler İl Kültür Müdürlüğü yetkililerince bilgilendirilerek, uygun diğer konaklama tesislerine yerleştirildi.

Tahliye edilen bina, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ve Turizm Danışma Bürosu olarak hizmet verecek.