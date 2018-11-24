Tarihi Manavgat Evi kaderine terk edildi

Antalya'nın Manavgat Kent Müzesinde de bir maketi bulunan Cumbalı tarihi Manavgat Taş Evlerinin son örneklerinden biri Şelale Mahallesinde kaderine terk edildi.

Manavgat'ın günümüze kadar ayakta kalarak varlığını sürdüren nadide sivil mimari örneklerinden Cumbalı Taş Evler, kaderleriyle baş başa yıkılmayı bekliyor. Manavgat merkezinde Yukarı Pazarcı Mahallesinde Belediye hizmet binası yanında bulunan 4 tarihi taş evden 2'si yıkılarak kullanılamaz hale gelirken 2 tanesinde ise vatandaş oturmaya devam ediyor.

Manavgat Belediye Meclisinin 2014 yılında Manavgat'ta bulunan cumbalı taş evlerin Manavgat'ın sivil mimari örneği olarak tescillenmesi hususunda Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne başvuru kararı aldığı evler ne yazık ki kaderine terk edildi. Restore edilerek gelecek nesillere aktarılması gereken cumbalı Osmanlı evlerinin bir örneği de Şelale Mahallesi Mehmet Akif Caddesi 3071 sokakta doğal şartlarda yıkılmaya bırakıldı. Mahalle sakinlerinin Baba Yusuf'un evi olarak adlandırdığı evin restore edilmesi gerektiğine dikkat çeken mahalle sakinleri, evin şu anki haliyle yıkılma tehlikesinin yanında etrafını saran bitkiler, böcek ve yılan gibi etkenlerle tehlike arz ettiğini dile getirdiler.