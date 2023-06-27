Tarihi Manavgat yangınında küle dönen mahallede yeni evlerde ilk Kurban Bayramı heyecanı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen büyük Manavgat yangınında küle dönen ve yeniden hayat bulan mahallede vatandaşlar, yeni evlerinde ilk kez Kurban Bayramı heyecanı yaşayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. TOKİ'nin bölgeye yaptığı konutlara yerleşen ve ilk kez evlerinde kurban kesecek olan vatandaşlar, “Cumhurbaşkanımız mahallemize gelerek bize söz verip, ‘Sizi 1 yıl içerisinde evlerinize oturtacağım' dedi. Ve verdiği sözü tutarak 1 yıl dolmadan evimize girdik. Evlerimiz yapıldı, bu bayramı Allah nasip ederse evimizde geçireceğiz” diye konuştu.

28 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.00 sularında çıkan ve 3 ilçe, 59 mahallede etkili olup 10 gün sürerek Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçen Manavgat orman yangınında 2'si ormancı 7 kişi yaşamını yitirdi, 821 vatandaş yaralandı, 60 bin hektarlık alan ise kül oldu. 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş, 20 bini bıldırcın 27 bin 407 kanatlı hayvan, bin 441 arılı kovan, bin 6 boş kovan olmak üzere 33 bine yakın hayvan telef oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın sonrası afet bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 15 gün bölgede kaldı. 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmaları hızlıca tamamlandı.

Eşya ve kira yardımı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerinin ardından, “Bir ay içinde evlerin inşasına başlanacak. 1 yıl içinde kırsal bölgelerdeki ve tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun şekilde ahırı, deposuyla tüm müştemilatıyla tamamlanacak” dediği yangın bölgesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ilk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıldı. Vatandaşların güvenli yerlere taşınması sağlanırken, bir yandan da yeni köyün inşası için çalışmalar sürdürüldü. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun bir şekilde planlaması yapıldı. İhale sürecinin kısa sürede tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı. 210 milyon liralık destekle İller Bankası altyapı-üstyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. İçme suyu hatları çekildi, elektrik direkleri yenilendi. Bir yıl içinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 büyüklükte, yöresel mimariye uygun 145 adet tek katlı, 751 adet çift katlı olmak üzere toplamda 896 evin inşasına başlandı.

896 konut, köy konakları, millet bahçesi

Bakanlıkça hak sahibi olarak konut talep eden vatandaşlara ihaleleri tamamlanan ve TOKİ eliyle yapımı devam eden 896 konuttan Manavgat'ta 363 konut ve 1 adet köy konağı, Akseki ilçesinde 64 adet konut, 1 adet köy konağı ve 1 adet şadırvan olmak üze toplam 427 konut, 2 adet köy konağı, 1 adet şadırvan ve çocuk oyun alanları-spor sahaları gibi sosyal yaşam alanları; sosyal konut çerçevesinde 222 konut ve 1 millet bahçesi tamamlanarak teslim edildi.

60 bina yanarak küle döndü 58 konut yapıldı

Manavgat ilçesinde yangının ilk çıkış noktası olarak bilinen ve yangının adeta simgesi haline gelen Kalemler Mahallesi'nde 60'ın üzerinde ev yanarak kullanılamaz hale geldi. TOKİ tarafından hızla yeni evlerin yapımına başlanarak 58 ev yapılarak sahiplerine teslim edildi. Yeni evlerine yerleşen vatandaşları 2 yılın ardından ilk kez kendi evlerine Kurban Bayramı yaşayacak olmalarının heyecanı sardı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin önüne bahçe yaparak bayram öncesinde yetişen ürünleri topladı. Ayrıca mahalleye bir köy konağı ve bir de camii ve okul tadilat edilerek hizmete açıldı.

“‘Sizi 1 yıl içerisinde evlerinize oturtacağım' dedi. Ve verdiği sözü tutarak 1 yıl dolmadan evimize girdik”

Kalemler Mahallesi'nde TOKİ tarafından yaptırılan evine oturan Ünal Akça, “56 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Yangın felaketini yaşayalı 2 yıl oldu. Allah görene ecir versin, görmeyene ise göstermesin. Evlerimiz yapıldı, bu bayramı da Allah nasip ederse evimizde geçireceğiz. Cumhurbaşkanımız mahallemize gelerek bize söz verip, ‘Sizi 1 yıl içerisinde evlerinize oturtacağım' dedi. Ve verdiği sözü tutarak 1 yıl dolmadan evimize girdik. Yangından sonra en çok ziyaret bizim mahallemize oldu. Mahallemizde iki tane vatandaşı da yangında kaybettik” sözlerine yer verdi.

“Evimizin önünde de bir bahçe yaptık, ilk hasadımızı yapıyoruz”

Ev hanımı Durkadın Akça ise şu ifadelere yer verdi:

“Biz şu an hayatımızdan çok memnunuz. Evimiz her şeyimiz güzel. Eski düzenimiz yerine oturdu. Sadece ağaçlarımız eksik, onlar da zamanla çıkacaktır. Yiyeceğimiz içeceğimiz var. Evimizin önünde de bir bahçe yaptık. İlk hasadımızı yapıyoruz. Eşimize dostumuza ikram ediyoruz. Kurban bayramına ilk defa yeni evimizde gireceğiz.”

“Gece olsa çok can kaybımız olurdu”

Yangın anında evde olduklarını ve son anda araçlara binerek kaçtıklarını belirten Ulkuya Özen (63) ise, “Yukarıda bir duman gördük, dumanın çıkması ile yangının köye gelmesi 30 dakika geçmedi. Önüne ne geldi ise aldı gitti kendimizi zor kurtardık. Gece olsa çok can kaybımız olurdu. Gündüz olunca kaçtık, sonra geri dönünce evlerimiz kara kömür olmuş. Sonra devlet yetkilileri gelerek köyümüzü gördü. Yangının üzerinden 2 yıl geçti, iyi kötü evlerimize taşındık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yeni evimizde ilk kurban olacak. Misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Hiç evimiz kalmamıştı, kolay olmadı” dedi.

“Ben evim yanınca bundan kötüsü var mı demiştim, meğer kötünün de kötüsü varmış”

Depremde bölgesindeki vatandaşların durumunun kendilerinden daha kötü olduğunu belirten Özen, “Biz kötü durumdaydık, onlar bizden de kötü duruma düştü. Onlar canları biz ise mallarımızı kaybettik. Onlar için daha üzücü oldu. Ben evim yanınca bundan kötüsü var mı demiştim, meğer kötünün de kötüsü varmış. Onlar bizler gibi olmadı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bizlerin evi yapıldı içerisinde oturuyoruz. İnşallah onlar da girerler evlerine. Nasip olursa kurbanımızı keseceğiz, çocuklarımla yiyeceğiz” açıklamasını yaptı.