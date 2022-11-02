Tarihi Saat Kulesi 80 yıl aradan sonra kubbesine kavuştu

Antalya'nın tarihi simgelerinden Saat Kulesi'nde restorasyon çalışmaları devam ederken, yapımı tamamlanan 32 metre çapındaki kubbe 80 yıl aradan sonra kuleye entegre edildi.

Turizm kenti Antalya'nın Kaleiçi'ne ana giriş kapısındaki tarihi Saat Kulesi'ndeki restorasyon çalışması devam ediyor. Milattan sonra 9. yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen ve 2. Abdülhamid döneminde saat kulesine çevrilen yapının renk ve dokusunun yok olmaması ve daha da sağlamlaştırılması için çalışmalar sürüyor. Yerli ve yabancı milyonlarca turistin önünde fotoğraf çektirdiği Saat Kulesi'ndeki eski beton dendanlar sökülerek, yerine aslına uygun kubbe ve alem takılması için çalışma başlatıldı. Saat Kulesi için 32 metre çapında bir kubbe inşa edildi.

Orijinal görünümüne kavuştu

Keçe ve kurşun yerleştirilmesinin ardından hazır hale getirilen kubbenin kuleye entegresi için gece saat 04.00'de çalışmalara başlandı. İlk olarak kulenin yanına getirilen çanın vinç yardımıyla kuleye entegresi sağlandı. Ardından sabahın ilk ışıklarında kubbe, yine vinç yardımıyla Saat Kulesi'nin beton dendanlarının yerine konuldu. Kubbenin takılmasıyla 80 yıl sonra Saat Kulesi orijinal görünümüne kavuştu. Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak da çalışmaları yerinde takip ederken, ilerleyen günlerde saati de yerine konulup açılışa hazırlanacak Saat Kulesi'nin kubbe entegre işlemlerini yerli halk ve yabancı turistler ilgiyle izledi.

“Tarihteki eski görkemine ve güzelliğine kavuşacak”

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, “Saat Kulemiz 1900'lerin başından bu günlere kadar gelmiş. 1930'lardan sonra kubbe eklentisi yok oluyor. Tarihteki eski görkemine ve güzelliğine kavuşacak. Kubbeyi korumakla her şey bitmeyecek, kubbenin montaj süreci yukarda başlayacak. İnşallah önümüzdeki günlerde saatimizi de yerine yerleştirdikten sonra açılışımızı yapacağız” dedi.