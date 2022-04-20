Tarihi tahıl ambarı Karaalioğlu Parkı'nda sergilenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de proje ortağı olduğu Teke Yaylası Elmalı'da Geleneksel Arı Serenleri ve Tahıl Ambarlarının Belgelenmesi, Sayısallaştırılması ve Tanıtımı / Kırkambar Projesi dahilinde Karaalioğlu Parkı'nda tarihi tahıl ambarı sergilenecek. Açılış 22 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye ve AB arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı çerçevesinde desteklenen Koordinatörlüğü Antalya Kültürel Miras Derneği tarafından yapılan Kırkambar Projesi, Avusturya'dan Diskeles Derneği ile Türkiye'den Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi ortaklığında gerçekleştiriliyor. Proje dahilinde Elmalı'daki tarihi tahıl ambarlarından bir tanesi Karaalioğlu Parkı'nda sergilenecek. Elmalı'dan getirilerek Karaalioğlu Parkı'na monte edilen tarihi tahıl ambarı sergilenerek gelecek kuşaklara kültürel miras olarak tanıtılmış olacak.

“Kültürel miras sergilenecek”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanı İsmail Oskay geleneksel üretimin tespit edilmesi, kırsal ve yayla turizmine değer katmasından dolayı değerli bir proje olduğuna dikkat çekerek, “Karaalioğlu Parkı'na getirilen tarihi tahıl ambarının çevresinde bir fotoğraf sergisi ve bilgilendirme panoları yer alacak. Antalya halkı, turistler ve öğrenciler bu özgün değeri tanıma fırsatı bulacak” diye konuştu.

“22 Nisan Cuma günü ziyarete açılıyor”

Karaalioğlu Parkı'na taşınan Geleneksel Elmalı Tahıl Ambarı için 22 Nisan Cuma günü saat 16.00'da 1. Mirador yanında tören düzenlenecek. Ardından Ressam/Sanat Tarihçi T.M.P Duggan'ın Elmalı Tahıl Ambarları ve Arı Serenleri resim sergisi Eski Ziraat Evi'nde ziyaretçilere açılacak.