Tarihi ve kültürel mirası korumadana en büyük ödül Antalya'nın

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda en büyük ödül Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne verildi.

TKB tarafından düzenlenen 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması sonuçları açıklandı. Jüri 36 belediyeden 36 uygulama , 24'ü de proje dalında olmak üzere 60 projeyi değerlendirdi. Jüri, Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'nün yanı sıra, 2 jüri özel ödülü, 6 proje, 6 uygulama ve 6 adet korumada süreklilik ödülü verilmesini kararlaştırdı.

Tarihi Kentler Birliği'nin ''Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'' Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ''Antalya Nekropol Alanı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi''ndeki başarılı çalışması nedeniyle verildi.Ödülün veriliş nedeni ise şöyle açıklandı.

''Antalya Büyükşehir Belediyesi; arkeolojik miras alanının çağdaş çözümlerle, kent hayatının içinde etkin kılındığı tasarımları, kentin bütüncül gelişim sistematiğini tamamlayan koruma senaryoları, kültür üretiminin özgün bir işlevlendirme modeli vasıtasıyla sürdürüldüğü programları ve koruma-gelişim dengesinin başarılı biçimde kurulduğu, kent merkezinin ekonomik ve sosyal canlılığını destekleyen koruma anlayışları nedeniyle 2018 yılı Metin Sözen Koruma Büyük Ödülüne layık görülmüştür.''

Özendirme yarışmasına ait ödüller 6-8 Kasım 2019 tarihinde Antalya'da Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde, Tarihi Kentler Birliği desteği ve ÇEKÜL Vakfı İşbirliği ile düzenlenen YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı'nda belediye başkanlarına verilecek.