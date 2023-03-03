Tarım ihracatı yüz güldürdü

Antalya'nın 2023 Şubat ayı ihracatı, 2022 Şubat'a göre yüzde 15 artışla 192 milyon dolara, ihracatının yüzde 65'ini oluşturan tarım sektörünün ihracatı ise yüzde 30 artışla 124 milyon dolara ulaştı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın Şubat ayı ihracat verilerini değerlendirdi. Antalya'nın 2023 Şubat ihracatının 2022 Şubat ayına göre yüzde 15 artışla 191 milyon 536 bin dolara, ihracatının yüzde 65'ini oluşturan tarım sektörünün ihracatının ise yüzde 29.8 artışla 124 milyon 195 bin dolara ulaştığını kaydeden Ali Çandır, “Emek veren tüm üretici, tüccar ve ihracatçılarımıza teşekkür ederim” dedi.

Tarım ihracatı sevindirdi

Çandır, geçen yılın aynı ayına göre 2023 Şubat'ta Antalya'da toplam ihracat içinde tarımın payının yüzde 8 artarak yüzde 65 olduğunu, sanayinin payının yüzde 2 azalarak yüzde 23 olduğunu, madenciliğin payının ise 5 azalarak yüzde 12 olduğunu belirtti. Çandır, Antalya'dan Şubat ayında bir önceki yıla göre yüzde 53.5 artışla 87 milyon 874 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı yapıldığını belirtirken, hububat ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 25 arttığını ve 4 milyon 382 bin dolarlık hububat ihracatı gerçekleştiğini söyledi.

Süs bitkileri üzdü

2023 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yaş meyve sebze ihracatı Türkiye'de yüzde 22.2 artarken, Antalya'da yüzde 53.5 arttığını belirten Çandır, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının Antalya'da yüzde 3.5 azaldığına dikkat çekti. Çandır, geçen yıl Şubat ayında 7 milyon 903 bin dolarlık ihracat yapan süs bitkileri ve mamulleri sektörünün 2023 Şubat'ta 7 milyon 626 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

Çandır'ın verdiği bilgiye göre, 2023 Şubat'ta Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 28.3'ü Antalya'dan yapıldı. 2023 Şubat'ta Türkiye'nin süs bitkileri ve mamulleri ihracatının da yüzde 47.1'i Antalya'dan yapıldı.