Tarım ilacından patlayıcı yapan defineciler jandarmayı" trafik kazası yaptık" diye aramış

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki antik kentte kaçak kazı sırasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Patlama sonrası şüphelilerin jandarmayı," Trafik kazası yaptık" diyerek yardım istedikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Saklıkent karayolunun 20'inci kilometresindeki deniz seviyesinden yaklaşık 560 metre yüksekliğindeki Kelbessos Antik Kenti Manastır tarihi sit alanında gece yarısı 00.05'te meydana geldi. Lahit mezarların bulunduğu kayalık alanda kaçak kazı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Tarım ilacından yapılan patlayıcının yol açtığı patlama nedeniyle ağır yaralanan emlakçı Tevfik Sabuncular(41) olay yerinde yaşamını yitirdi, asansör işiyle uğraşan Kenan Gambuk (34) ise ağır yaralandı. Yaralı Gambuk, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan İ.E, Y.K, A.B. ve Y.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

Tevfik Sabuncuların cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Şüphelilerin yaklaşık 20 gündür bölgede izinsiz kazı yaptığı vebir kişinin ölümüne sebep olan patlayıcının zirai tarım ilaçlarından yapıldığı belirlendi.

"Jeneratörü kayaların altına gömmüşler"

Patlamanın ise yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukurda taşın içerisine yerleştirilen patlayıcının unutulması ve aynı taşı farklı bölümden delinmeye çalışılırken meydana geldiği belirtildi.

Şüphelilerin yoldan yaklaşık 1 kilometre yürüyerek kazı alanına ulaştıkları öğrenilirken, bölgede çok sayıda lahitin parçalandığı ve kaçak kazı alanları görüldü.

"Trafik kazası ihbarı"

Şüphelilerin gürültü çıkarmaması için bir başka çukur içine jeneratörü yerleştirdikleri ve üzerini kayalarla kapattıkları belirlendi. Çukurun kayanın en yüksek noktasından derinliğinin ise yaklaşık 10 metreyi bulduğu görüldü. Şüphelilerden geriye olay yerindeki yiyecekleri ve yaralılardan birinin ayakkabısı kaldı.

Öte yandan, patlama sonrası şüphelilerin jandarmayı trafik kazası yaptıkları söyleyerek yardım istedikleri öğrenildi.