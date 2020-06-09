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Tarım işçilerinin zorlu mesaisi 35 derece sıcaklıkta da devam ediyor

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Korkuteli ilçesine her yıl çeşitli illerden gelen tarım işçileri, zorlu mesailerini 35 derece sıcakta da sürdürüyor.

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Korkuteli ilçesine her yıl çeşitli illerden gelen tarım işçileri, zorlu mesailerini 35 derece sıcakta da sürdürüyor.


Her yıl belirli aylarda Denizli'ye bağlı Çameli, Burdur'a bağlı Gölhisar, Yeşildere ve çevre mahallelerden gelen tarım işçileri, tarımın yoğun olarak yapıldığı ovalarda çeşitli işlerde çalışıyor. Korkuteli'nin Osmankalfalar, Söğüt, Manay mahallelerine çalışmaya gelen işçiler, çalışma sezonu boyunca şeker pancarı, Anason, Rezine ve Fasulye gibi ürünlerin çapalarını yapıyor. 70-80 kilometrelik uzaklıktan Osmankalfalar ovasına minibüsle dağıtılan işçiler, gruplar halinde mesai yaparak tarlada pancar çapası yapıyor. Çocuk, genç, yaşlı olan işçilerin zorlu mesaileri sabahın erken saatlerinde başlayarak günün ilerleyen saatlerinde ise artan hava sıcaklıklarıyla birlikte zorlaşıyor. Akşam saatlerine kadar çalışan tarım işçileri mesai sonunda ise tekrar otobüslerle evlerine dönüyor. İşçiler, yaklaşık 35 derece sıcaklık altında aralıksız çalışıyor.


Pancar üreticisi Derya Gürler, “Her yıl çevre il ve ilçelerden buraya 300'e yakın tarım işçileri otobüslerle gelerek 35 derece sıcağın altında çapa yaparak para kazanıyorlar. Tarım işleri günlük olarak 100 TL yevmiye alıyorlar. Helal olsun” dedi.

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