Tarım kredi kooperatifi domates alımına başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarım kredi kooperatifi, çay, şeker, bakliyat, çiçek yağı gibi 22 kalemde yaptığı satış ve alımlarına, domatesi de ekledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri, yurt genelinde üreticiden aldığı ürünleri tüketici ile buluşturmaya devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Kumluca Şubesi idari bina içinde bulunan reyonlarında çay, şeker, bakliyat, çiçek yağı gibi 22 kalemde ürünü vatandaşlara satıyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri Kumluca Şubesi, bugün itibariyle domates alımlarına başladı. Kooperatif, piyasa fiyatından direkt üreticiden aldığı domatesleri, piyasaya pazarlayacak. Her hafta biber, patlıcan ve salatalık gibi ürünlerin eklenerek devam edecek olan alımlarda, kooperatif yüzde 2 komisyon alacak.