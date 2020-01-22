İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarım kredi kooperatifi domates alımına başladı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde tarım kredi kooperatifi, çay, şeker, bakliyat, çiçek yağı gibi 22 kalemde yaptığı satış ve alımlarına, domatesi de ekledi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarım kredi kooperatifi, çay, şeker, bakliyat, çiçek yağı gibi 22 kalemde yaptığı satış ve alımlarına, domatesi de ekledi.


Tarım Kredi Kooperatifleri, yurt genelinde üreticiden aldığı ürünleri tüketici ile buluşturmaya devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Kumluca Şubesi idari bina içinde bulunan reyonlarında çay, şeker, bakliyat, çiçek yağı gibi 22 kalemde ürünü vatandaşlara satıyor.


Tarım Kredi Kooperatifleri Kumluca Şubesi, bugün itibariyle domates alımlarına başladı. Kooperatif, piyasa fiyatından direkt üreticiden aldığı domatesleri, piyasaya pazarlayacak. Her hafta biber, patlıcan ve salatalık gibi ürünlerin eklenerek devam edecek olan alımlarda, kooperatif yüzde 2 komisyon alacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.