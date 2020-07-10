Tarım Kredi Korkuteli'nde ilk kez vişne alımı yaptı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sezonun açılmasının ardından ilçe Tarım Kredi Kooperatifi ilk defa vişne alımı yaptı. Dört ayrı noktadan kilogramı 2,25 TL'den alımlar devam ediyor.

Korkuteli Tarım Kredi Kooperatifi, üreticilerin desteklenmesi yanında piyasayı regüle ederek tüketicilerinde kaliteli ve sağlıklı gıda ürünlerine uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçede bu yıl ilk defa vişne alımı yaptı ve vişne üreticilerini rahatlattı.

Tarım Kredi Kooperatifi ilçede 4 alım merkezi kurarak vişnenin kilosu 2,25 TL'den alıma başladı.Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mehmet Reşat Güney," İlçede kooperatif olarak ilk defa Vişne alımına başladık. Dört adet alım merkezi oluşturduk. Üreticimizin mağdur olmaması için yanlarındayız. Vişnemiz oldukça iyi. Fiyatların da bir iki gün içerisinde makul bir seviyeye yükseleceğinden eminim” dedi.