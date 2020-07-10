İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarım Kredi Korkuteli'nde ilk kez vişne alımı yaptı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde sezonun açılmasının ardından ilçe Tarım Kredi Kooperatifi ilk defa vişne alımı yaptı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sezonun açılmasının ardından ilçe Tarım Kredi Kooperatifi ilk defa vişne alımı yaptı. Dört ayrı noktadan kilogramı 2,25 TL'den alımlar devam ediyor.


Korkuteli Tarım Kredi Kooperatifi, üreticilerin desteklenmesi yanında piyasayı regüle ederek tüketicilerinde kaliteli ve sağlıklı gıda ürünlerine uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçede bu yıl ilk defa vişne alımı yaptı ve vişne üreticilerini rahatlattı.


Tarım Kredi Kooperatifi ilçede 4 alım merkezi kurarak vişnenin kilosu 2,25 TL'den alıma başladı.Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mehmet Reşat Güney," İlçede kooperatif olarak ilk defa Vişne alımına başladık. Dört adet alım merkezi oluşturduk. Üreticimizin mağdur olmaması için yanlarındayız. Vişnemiz oldukça iyi. Fiyatların da bir iki gün içerisinde makul bir seviyeye yükseleceğinden eminim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.