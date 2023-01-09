Tarım muhabirleri eğitimi başlıyor

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti arasında imzalanan protokolle hayata geçirilecek Tarım Muhabirliği Eğitimi 12 Ocak'ta başlıyor. İlk dersi, gazeteci Ali Ekber Yıldırım verecek.

Antalya Ticaret Borsası(ATB) ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti(AGC) arasında imzalanan protokolle hayata geçirilecek Tarım Muhabirliği Eğitimi, 12 Ocak'ta başlıyor. Eğitim programıyla tarım kenti Antalya'da gazeteci ve gazeteci adaylarının alan muhabirliği olarak tarım muhabirliğine yönlendirilmesi, tarım haberciliğinin doğru dille kamuoyuna aktarılması amaçlanıyor.

Tarımda yeni ufuklar açacak

Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın tarımı güçlü bir kent olduğunu belirtirken, “Başta yaş sebze olmak üzere, tarımda gerek üretim, gerekse ihracatta söz sahibi olan Antalya'mız, tarım haberleriyle, hem yerel, hem ulusal, hem de uluslararası basında gündeme geliyor. Bu nedenle, tarımda üretimden tüketime kadar olan zincirde kamuoyu, doğru bir dille ve doğru verilerle bilgilendirilmelidir” dedi. Tarımın başkenti Antalya'nın tarım haberciliği konusunda çok güçlü bir il olması gerektiğini vurgulayan Çandır, “Tarım alanında duayen gazetecileri, hem sektörde çalışan gazeteci arkadaşlarımızla hem de Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya getireceğiz. Tarım haberciliğiyle ilgili bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı eğitimlerin, gazeteciler ve gazeteci adaları için yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Eğitime gazeteci ve gazeteci adaylarını bekliyoruz” diye konuştu.

Gazeteci ve gazeteci adaylarına davet

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, AGC olarak gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çalıştıklarını kaydederken, tarım haberciliğinin alan muhabirliği olarak yaygınlaşması gerektiğini söyledi. Kentin önemli dinamiklerinden Antalya Ticaret Borsası ile düzenleyecekleri eğitim ile Antalya'daki gazeteciler ve iletişim fakültesi öğrencilerinin tarım haberlerini toplama, yazma ve sunma aşamalarında nelere dikkat edecekleri, nelerden yararlanacakları, hangi dili kullanacakları konularında konunun uzmanları tarafından bilgilendirileceklerini kaydeden Taş, “Bu sayede toplum da doğru bir habere ulaşmış olacak” dedi. Taş, tarım haberciliğinde uzmanlaşmak isteyen gazeteci ve gazeteci adaylarını eğitim programına davet etti.

Programın içeriği

Program bünyesinde ilk dersi tarım haberciliğinin duayen ismi Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım verecek. Televizyon ve dijital medyada tarım yayıncılığı konusunda mesleğin en iyilerinden olan Galip Umut Özdil, ikinci derste gazetecilerle bir araya gelecek. ATB Başkanı Ali Çandır, haber kaynağının gazetecilerden beklentisini anlatacak. İktisat profesörü Orhan Kuruüzüm, katılımcılara tarım ekonomisini anlatacak. Hürriyet Gazetesi Editörü Leyla Koyuncu tarım haberciliğinde istatistiktik toplama ve tarım istatistiği okumayı anlatacak. Hürriyet Gazetesi Editörü Pelin Gel, tarım haberciliğinde bilgi toplama ve haber işleme, kurumlarla iletişimi anlatacak. 1 aylık eğitim programının ardından katılımcılara sertifika verilecek.