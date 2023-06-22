Tarım muhabirleri sertifikalarını aldı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) işbirliğinde düzenlenen Tarım Muhabirliği Eğitimi'nin sertifika töreni Zeytinpark'ta yapıldı. Tören, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ATB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş, AGC Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya'da çalışan gazetecileri ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerini tarım haberleri konusunda bilinçlendirmek, gazetecilerin, gazeteci adaylarının mesleki gelişimlerine katkı sunmak ve toplumun tarım haberleriyle ilgili doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte Ocak ayında Tarım Muhabirliği eğitimini düzenlediklerini hatırlattı.

Eğitimin etkileri görülüyor

Çandır, eğitim programının sonunda 32 gazeteci ve gazeteci adayının sertifika almaya hak kazandığını kaydetti. “Tarımın sesi doğru çıkmalı” düşüncesiyle başlatılan eğitim programının amacına ulaştığını söyleyen Çandır, “Verdiğimiz eğitimlerin, geçen zaman içerisinde tarım haberciliği diline yansıdığını görüyoruz. Bu arada tamamını kayda aldığımız eğitim programlarını Antalya Ticaret Borsası'nın youtube kanalından tekrar izleyebilirsiniz” dedi.

Çandır, başta Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin Başkanı İdris Taş olmak üzere yönetimine, bilgi ve birikimini paylaşan eğitmenlere ve eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan katılımcılara teşekkür etti. Çandır, “'Tarımın başkenti' olarak tanımladığımız Antalya'mızda tarımın daha iyi anlatılmasını sağlayacak iş birliklerinin devamını diliyorum” dedi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ise alan muhabirliğinin önemini vurgularken tarımın başkenti Antalya'da tarım muhabirliği eğitiminin son dönemde daha çok önem kazandığını kaydetti. Taş, Tarım Muhabirliği Eğitiminde işbirliği programı için başta ATB Başkanı Ali Çandır olmak üzere ATB yönetimine, eğitim alan katılımcılara ve eğitimcilere teşekkür etti. Antalya Ticaret Borsası'nın çalışmalarıyla kente değer kattığını ifade eden Çandır, “Borsamız, Zeytinpark'ı Antalya'ya kazandırdı, YÖREX'i Türkiye'ye kazandırdı, bir çok projeyi hayata geçirdi. Böyle bir kurumla işbirliği yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. İşbirliğimiz devam edecek” dedi.

Konuşmaların ardından İki başkan eğitime katılanlara sertifikalarını vererek, başarı diledi.