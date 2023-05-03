Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri üreticileri bilgilendirdi

Yapılan çalışmalarda, fide üretim merkezleri ile seralarda denetim yapıldı.

İlçe genelinde faaliyet gösteren üreticileri ziyaret edip bilgilendirme yapan ekipler, gıda denetimlerinin yanında örtü altı üretim merkezlerinde denetim yaptı. Birçok üründe hasat sezonu devam ederken, yapılan denetimlerde ürünlerde ilaç kalıntısının olup olmadığı, üreticilerin yasak ilaç kullanıp kullanmadıkları kontrol edildi.

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa'da faaliyet gösteren fide üretim tesislerinde inceleme yaptı. Fide üretim merkezlerinden numune alan ekipler, üreticilerin kaliteli fideye ulaşması için fide üretim tesislerinde yapılan çalışmaların önemine dikkat çektiler. Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalara Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Her iki kurumun personelleri, üreticilere kendi konularında bilgilendirme yaptı.

Ekipler, iyi tarım uygulamaları ve entegre mücadele yöntemleri konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Entegre mücadele, biyolojik mücadele, örtü altı sebze üretiminde biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, bitki koruma ürünlerinin güvenilir ve sürdürülebilir kullanımı konusunda çiftçilere önemli bilgiler veren ekipler, kimyasal kullanımını asgari düzeye getirerek, alternatif üretim metotlarının kullanımı konusunda üreticilere uyarılarda bulundular.