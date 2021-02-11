Kiraz yetiştiriciliğinden bahçe tesisine, budamadan çeşitlere bir çok konunun anlatılacağı eğitim, 14, 20 ve 21 Şubat tarihlerinde online düzenlenecek. Eğitime Azerbaycan, KKTC, Yunanistan, Belçika, Kazakistan, Kanada, İsviçre, Kuveyt, Suriye, Bulgaristan'dan gibi bir çok ülkeden 1544 başvuru geldi.

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi İsmail Demirtaş, 14 Şubat Pazar günü kirazın sistematiği, beslenmedeki önemi, besin içeriği, dünyadaki kiraz üretimi ve ticaretinin gelişimi, kiraz anaçları ve çoğaltma teknikleri, kiraz bahçe tesisini anlatacak.

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Dr. Hasan Cumhur Sarısu, 20 Şubat Cumartesi günü kirazın ekolojik istekleri, kiraz çeşitleri ve özelliklerini anlatacak. Dr. Hasan Cumhur Sarısu, 21 Şubat Pazar günü ise döllenme biyolojisi, kiraz bahçesinde budama ve terbiye sistemlerini anlatacak. Eğitimin sonunda sınava tabi tutulacak katılımcılardan başarılı olanlara belge verilecek.

Tarımda eğitim seferberliği

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, pandemi döneminde sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde düzenledikleri tarım eğitimlerinin gelen talepler doğrultusunda farklı konularla devam ettiğini belirtirken, eğitimlere yoğun ilgi gösterildiğini söyledi. 3 gün boyunca kiraz yetiştiriciliğinin püf noktalarının anlatılacağını belirten Çandır, “Antalya Ticaret Borsası ile Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarımsal eğitimin geliştirilmesi için ciddi bir seferberlik başlattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kirazın tarım ekonomisinde değeri yüksek

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, kiraz yetiştiriciliğinin önemini belirtirken, “İnsanların beslenmesinde ve tarım ekonomimizde değeri her geçen gün artan kiraz tarımının daha bilinçli yapılması için bu eğitimimiz çiftçilere, girişimcilere ve mühendislere ışık olacak” dedi. Kiraz eğitimine yurtdışından da çok sayıda kişinin başvuruda bulunduğunu kaydeden Karaca, Belçika'dan Kazakistan'a, Yunanistan'dan Suriye'ye çok sayıda ülkeden başvuru aldıklarını bildirdi. Karaca, “Kiraz yetiştiriciliğinin püf noktaları bu eğitimde verilecek. Eğitimlerimiz yurtdışından çok sayıda katılımla uluslararası nitelikte oluyor. Tarımsal eğitimin üretim kalitemiz ve ürünlerimizin ticaretini artıracağına inanıyor, bu yolda ilerliyoruz” diye konuştu.