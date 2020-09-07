Tarımda uzaktan eğitimler ile 1 Milyonu aşkın kişiye ulaşıldı

'2020 Tarımda Dijitalleşme Yılı' kapsamında Antalya'da Covid-19 sürecinde köy kahvesi programı ve sosyal medya hesapları üzerinden 1 milyonu aşkın kişiye ulaşıldığı bildirildi.

Türkiye'nin değişik üniversitelerinin öğretim üyeleri, bakanlığa bağlı araştırma enstitüleri ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Uzman Personeli ile özel sektör temsilcilerinin eğitici olduğu uzaktan eğitim programı ile üreticiler alanında uzman olan eğitmenlerden eğitim aldılar. İnteraktif olarak gerçekleşen eğitimlerde çiftçiler eğitmenlere sorulanını anlık olarak iletme şansına sahip oldular.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin 2020 Tarımda Dijitalleşme Yılı vizyonuna uygun olarak eğitim ve yayım faaliyetleri kapsamında Antalya İl Müdürlüğü olarak, Covid-19 sürecinde de eğitimlere ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Online Eğitimlerde Binlerce Kişiye Ulaşıldı

Muz Yetiştiriciliği, hastalık ve zararlıları ile mücadelesi eğitimi, avokado yetiştiriciliği, kuzu ve oğlak ölümleri eğitimi, bitkisel üretimde atık yönetimi ve kompost yapımı eğitimi gibi alanlarda eğitim verildiğini söyleyen Karaca, eğitimlerde 1 Milyonu aşkın kişiye ulaşıldığını kaydetti.

Karaca, Önümüzdeki günlerde de bağcılık eğitimi, seralarda planlama ve otomasyon eğitimi, ceviz yetişticiliğinde verim ve kaliteye etki eden faktörler eğitimi, örtü altı muz yetiştiriciliği eğitimi, tarım işletmelerinin sosyolojik yapısı eğitimi, salep yetiştiriciliği eğitiminde yapılacağını belirtti.