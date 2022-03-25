Tarımsal alanları kirleten zeytinyağı fabrikasına 262 bin TL ceza

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan bir zeytinyağı fabrikasının zeytin pirina ve karasularının tarımsal vasıftaki toprakları kirlettiği belirlendi. Fabrikaya, 262 bin TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksu İlçesinde bulunan E.U. isimli şahsa ait zeytinyağı fabrikasında yapılan kontrolde, fabrikanın faaliyetleri sonucu zeytin pirina ve karasularının tarımsal vasıftaki toprakları kirlettiği tespit edildi. İlgili firma hakkında adli ve idari işlem başlatılarak 2872 sayılı Çevre Kanununa muhalefetten 262 bin TL idari yaptırım cezası uygulandı.