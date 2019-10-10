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Tarla Günü'nde silajlık mısır BURAK tanıtıldı

Antalya’nın Elmalı ilçesi düzenlenen Tarla Günü etkinliğinde, 5 dekar alanda demonstrasyonu yapılan silajlık mısır çeşidi BURAK tanıtıldı.

Antalya'nın Elmalı ilçesi düzenlenen Tarla Günü etkinliğinde, 5 dekar alanda demonstrasyonu yapılan silajlık mısır çeşidi BURAK tanıtıldı.


Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, silajlık mısır ve soya fasulyesi birlikte ekim demonstrasyonu için Kuzköy Mahallesi'nde tarla günü düzenlendiği ifade edildi. Çalışma, BATEM'in koordinatörlüğünde ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortaklığında "Kurumlar Arası İş Birliği Yayım Projeleri" kapsamında yürütüldü.


Tarla gününde, 5 dekar alanda demonstrasyonu yapılan silajlık mısır çeşidi BURAK tanıtıldı.

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