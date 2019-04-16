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Tarla temizlerken fenalaşıp öldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde evinin bahçesinde ateş yakarak temizlik yapan bir kişi biranda fenalaşıp hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinin bahçesinde ateş yakarak temizlik yapan bir kişi biranda fenalaşıp hayatını kaybetti.


Olay Manavgat'a bağlı Tilkiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde temizlik yapan 66 yaşındaki Ömer Yılmaz, fenalık geçirerek yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar anında müdahalede bulunurken, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Diğer taraftan Ömer Yılmaz'ın bahçe temizliği için yaktığı çalıların yakınına düştüğü ve vücudunun bazı kesimlerinde yanık oluştuğu bildirildi. Yılmaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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