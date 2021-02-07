İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarlada drift yapan traktör devrildi: 3 yaralı

Antalya’da tarlada drift yaparken devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı.

Antalya'da tarlada drift yaparken devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı.


Olay, Korkuteli ilçesine bağlı Gümüşlü Mahallesi'nde bir tarlada yaşandı. Durmuş Ali Y. (21), 07 YF 660 plakalı traktörle drift yaparken traktörün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve traktörde bulunan Soner Taş (19) ve R.Ç.D. (14) yaralandı. Yaralı gençler ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.