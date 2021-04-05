TARSİM, 13'üncü SÖS Yıllık Proje Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı'na katıldı

TARSİM, Antalya'da düzenlenen 13'üncü Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü (SÖS) Yıllık Proje Değerlendirme ve 11'inci Muhasebe Eğitim Toplantısı'na katıldı.

13'üncü Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü (SÖS) Yıllık Proje Değerlendirme ve 11'inci Muhasebe Eğitim Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin (TDSYMB) ev sahipliğinde ve TARSİM'in katkılarıyla, 29 Mart - 02 Nisan tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmalarını, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah ve Geliştirme Daire Başkanı Adem Bölükbaşı ve Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan gerçekleştirdi.

TARSİM Antalya Bölge Müdürü Gökçe Kahraman Tüketmez, organizasyon kapsamında açılan tanıtım standında devlet destekli tarım sigortaları uygulamaları ile ilgili katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.