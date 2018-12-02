Tartıştığı adamı bıçaklayarak öldüren Türkmen tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Türkmenistan uyruklu genç, üzerindeki parayı zorla almaya çalıştığını öne sürdüğü şahsı bıçaklayarak öldürdü. Zanlı tutuklanırken, annesi adliye önünde gözyaşı döktü.

Alınan bilgiye göre, Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde bir evden yaralı halde elinde bıçakla çıkan Türkmenistan uyruklu R.N, yoldan geçen jandarma ekiplerini durdurarak bir kişiyi bıçakladığını söyledi. Eve gelen jandarma ekipleri, Hakan Akdoğan'ı yaralı halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Akdoğan, hayatını kaybetti. Bacağından yaralı olan R.N. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki ifadesinde annesinin tedavisi için Akdoğan'ın kendisine yardım etme sözü verdiğini ve doktorun 7 bin lira istediğini söylediğini iddia etti. Kendisinin de 7 bin lirayı doktora elden vereceğini söylemesi üzerine Akdoğan'ın parayı zorla almaya çalıştığını öne süren R.N, bu sırada kendisini bacağından yaraladığını belirtti. R.N, Akdoğan'ı elindeki bıçağı alarak çeşitli yerlerinden bıçakladığını söyledi. Şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manavgat Adliyesi önünde bekleyen anne Nigora N. ise tutuklanan oğlu için gözyaşı döktü. Beraberindeki bir yakını ile uzun süre ağlayan anne Nigora N, sağlık sorunlarından dolayı bir hafta önce oğlunun kendisini Türkiye'ye çağırdığını anlatarak, “Oğlumun parasının var olduğunu bilince gaspetmeye çalışmış yanındaki. Kim olduğunu bilmiyorum. Çocuğuma saldırmış, o da kendini savunmuş. Keşke olmasaydı bu olaylar” diye konuştu.