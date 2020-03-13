Tartıştığı akrabasına kızdı, sinirini emanet kamyonetten çıkardı

Antalya'da denetimli serbestlik hükümlüsü bir kadın, tartıştığı ve kendisi gibi hükümlü akrabasının emanet aldığı kamyonetin camlarını kaldırım taşıyla adeta tuzla buz etti. Polis kadını ifade için karakola götürürken, kamyonetin halini gören genç adam olayın şokunu üzerinden atamadı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesindeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün hemen yanındaki sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde hükümlü olarak çalışan T.B. (38) ile akrabası İ.O. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İddiaya göre, T.B., İ.O.'nun emanet olarak alıp sokağa park ettiği 17 FY 442 plakalı kamyonetin camlarını, kaldırım taşıyla kırmaya başladı. Sinirini kamyonetten çıkartan T.B., daha sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bahçesine giderek bankta oturmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bahçede bekleyen T.B.'yi polis otosuna aldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen İbrahim O. ise aracının camlarını adeta tuza döndüğünü görünce neye uğradığını şaşırdı. T.B. ve İ.O. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.