Tartıştığı akrabasını bıçakladı

Antalya'da bir kişi tartıştığı yeğenini bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 473 Sokakta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.S (60) ile yeğeni M.F, sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada başından yaralanan M.S, yanında bulunan küçük bir bıçakla M.F'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan M.F, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın şokunu yaşayan M.S, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.