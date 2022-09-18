Tartıştığı arkadaşına sinirlenip aynı ismi taşıyan köpeğe kurşun yağdıran adam tutuklandı

Antalya'da 200 TL alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşına sinirlenip, çalıştığı iş yerindeki aynı ismi taşıyan Alman kurdu cinsi köpeği 5 el ateş ederek öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın ifadesinde, “Arkadaşım alacağımı vermedi, onu bulamayınca ben de onun adındaki köpeğe sıktım” dediği öğrenildi.

Akıllara durgunluk veren olay, 15 Eylül gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki Mithat Erol'a ait mermer dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şahin Oturmak (42) ile Osman Akbinar (50), 200 TL'lik alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartışmaya başladı. Bunun üzerine öfkelenen Osman Akbinar, kendi çalıştığı ve arada sırada da Şahin Oturmak'ın geldiği iş yerine geldi. Öfkeli adam burada eşyaları etrafa saçmaya başladı. Bu sırada iş yerinde bağlı olan ‘Şahin' isimli Alman kurdu köpeği gören Akbinar, yanında getirdiği tabancayla köpeğe 5 el ateş edip öldürdü, ardından iş yerinden ayrıldı.

Ortalığı dağıttı, aynı isimde köpeği görünce üst üste ateş etti

Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İş yerine gelen Osman Akbinar'ın önce iş yerindeki malzemeleri etrafa saçtığı, ardından dışarı çıkıp köpeğe silahını doğrultarak 5 el ateş ettiği görüldü.

Tabancayla birlikte yakalandı

Olayı duyup iş yerine gelen Mithat Erol ise, köpeğini yerde hareketsiz görünce neye uğradığını şaşırdı. Köpeğin sahibi Mithat Erol'un şikayeti üzerine harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede Osman Akbinar'ı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

Onu bulamayınca köpeğe ateş etti

Emniyette ifadesi alınan Osman Akbinar'ın ifadesinde, arkadaşından alacağı olduğunu ve vermeyince iş yerine geldiğini, Şahin ismindeki arkadaşını bulamayınca da aynı ismi taşıyan köpeği görünce sinirlendiğini ve ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Osman Akbinar, Nöbetçi Sulh Hakimliğince tutuklandı.