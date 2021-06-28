Tartıştığı arkadaşını makasla öldürdü

Antalya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını göğsüne sapladığı makasla öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6864. Sokak'ta meydana geldi. Galericilik yapan 53 yaşındaki Üzeyir Ürey, müstakil bir evde arkadaşı Ömer D. (42) ile tartışmaya başladı. Sokağa taşan tartışmada Ömer D, elindeki makası Üzeyir Ürey'in göğsüne sapladı. Ürey'in kanlar içinde yere yığıldığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ürey, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri olayda kullanılan makası delil torbasına aldı. Ürey'in sokak içindeki otomobili üzerinde de ekipler çalışma yaptı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise Toptancı Hali yakınlarında yakalandı. Kepez Polis Merkezi'ndeki ifadesinin ardından Ömer D, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.