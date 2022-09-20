Tartıştığı baldızını ve baldızının kuzenini silahla yaraladı

Antalya'da daha önce baldızı ile tartışan şahıs, baldızının kaldığı evin önüne gelerek silahını ateşledi. Silahtan çıkan saçmalar baldızı ile baldızının kuzenine isabet etti. Olayda çeşitli yerlerinden yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2362 sokak üzerinde bulunan müstakil evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan iki aile arasında küfürleşme yüzünden daha önce tartışma yaşandı. D.E.U. bugün otomobili ile kuzenler Güler Ü. ile Zeliha Ü.'nün bulunduğu evine önüne gelip, üç el ateş etti. Bu sırada evin önünde oturan Güler Ü. ile Zeliha Ü., saçmaların isabet etmesi ile çeşitli yerlerinden yaralandı.

Güler Ü. yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken Zeliha Ü.ise ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın olayı gerçekleştirdikten sonra kullandığı araç ile olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için ilçede geniş çaplı inceleme başlattı.