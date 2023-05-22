Tartıştığı genç kızı önce tokatladı, sonra saçından tutarak ittirdi

Antalya'da iş yerinin önünde kız arkadaşı olduğu tahmin edilen kişi ile tartışan bir genç, önce kıza tokat attı ardından ise saçından tutarak ittirdi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir gencin önce kız arkadaşı olduğu belirtilen F.K. ile tartıştığı görüldü. Ardından ise kız arkadaşına tokat attığı görüldü. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan genç, genç kızı saçından tutarak ittirdi. Bir süre sonra ise yere düşen genç kızı sürükleyerek apartman duvarının kenarına oturttu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlenerek büyük tepki çekti. Yaşanan olayın ardından F.K.'nin erkekten şikayetçi olduğu ve 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.