Tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Antalya'da ormanlık alanda otururken tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan adam hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarken polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, Kepez ilçesi Kepezaltı Mahallesi Hayvanat Bahçesi giriş bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Ökten ile H.B. isimli kadın ticari araç içinde ormanlık alanda otururken yakınlarında bulunan bir şahıs tarafından iddiaya göre laf atıldı. Kimliği belirlenemeyen şahıs ile Hakan Ökten arasında tartışma başladı. Tartışmada yanında bulunan silahı ateşleyen saldırgan Ökten'i sırt kısmı ile göğüs altından yaralayıp ormanlık alana doğru kaçtı. Ökten'in yanında bulunan H.B. ticari aracın direksiyonuna geçerek bölgeden uzaklaştı.

Çarpacağı araçtan inenler ilk müdahaleyi yaptı

H.B.'nin kullandığı ticari araç 3232 Sokak üzerinde karşısına çıkan bir otomobile çarpmamak için aniden frene bastı. Burada ticari araçtan yaralı olarak inen Hakan Ökten'e ilk müdahalesini diğer otomobil içerisinde bulunan vatandaşlar ile Antalya Ulaşım A.Ş Antray depolama merkezinde bulunan görevliler yaparken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hakan Ökten, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ticari araç üzerinde inceleme başlatırken Hakan Ökten'in yanında olan H.B. polis ekiplerince ifade alınmak üzere karakola götürüldü. Bölgedeki şantiyede çalışan ve olayın görgü tanıklarından olan Halil Mert, "Buraya arkadaşlarla yürüyüşe geldik. Kadın bize yardım eder misiniz diye seslendi. Adam yerde yatıyor vuruldu, dedi. Silah sesi duymadık sadece burada arabaların olduğu bölgeye geldik iki kurşun yarası vardı" şeklinde konuştu.

Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.