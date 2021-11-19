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Tartıştığı kişiyi bacağından silahla vurup kaçtı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından tabancayla bacağından vurulan kişi yaralandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından tabancayla bacağından vurulan kişi yaralandı. Saldırgan, olaydan sonra kaçarak uzaklaştı.


Olay, saat 01.30 sıralarında Balbey Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile tartışan Murat K., bacağından silahla vurularak yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken, vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı Marat K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde boş kovanları muhafaza altına alarak inceleme yaptı.


Kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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