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Tartıştığı oğlunu 4 kurşunla öldürdü

Antalya’da tartıştığı babası tarafından 4 kurşunla yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da tartıştığı babası tarafından 4 kurşunla yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Duran G. (50) ile oğlu Cihat G. (28) arasında iş yerlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba Duran G., yanında bulunan silahla oğlunu 4 yerinden yaraladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cihat G. sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Cihat G. hayatını kaybederken, baba Duran G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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