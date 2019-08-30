İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi

Antalya’nın Serik ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi


Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Gebiz Mahallesindeki iki katlı bir binada oturan N.C.D (75) ile Oğlu Ömer .D (46) arasında gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu üst kata çıkan N.C.D, oğluna ruhsatlı av tüfeği ile ateş etti. Göğüs bölgesine saçmalar isabet eden Ömer D, yere yığıldı. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ömer D.., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.C.D ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan baba, adliyeye sevk edildi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.